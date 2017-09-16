Количество жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех

Число жертв пожара в одесском детском комплексе "Виктория" возросло до трех.
Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишут СМИ.
"С прискорбием вынужден констатировать, что обнаружен фрагмент тела еще одной, третьей девочки, которую до сих пор считали пропавшей", - сказал он.
Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.