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Главная » Страна » Количество жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех
Гибель детей в детском лагере

Количество жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех

Количество жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех

До сих пор девочку считали пропавшей

16.09.17 81
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Число жертв пожара в одесском детском комплексе "Виктория" возросло до трех.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишут СМИ.

"С прискорбием вынужден констатировать, что обнаружен фрагмент тела еще одной, третьей девочки, которую до сих пор считали пропавшей", - сказал он.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

В Одесской области объявлен траур.

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