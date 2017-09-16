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Главная » Страна » Кучма: Расширить "нормандский формат" без согласия России невозможно
Ситуация в Донбассе

Кучма: Расширить "нормандский формат" без согласия России невозможно

Кучма: Расширить "нормандский формат" без согласия России невозможно
Леонид Кучма / Фото: АР

Слишком многое зависит от Путина

16.09.17 8
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Бывший президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявляет, что расширить "нормандский формат" без согласия Российской Федерации невозможно.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось на одном из телеканалов.

"Я говорил и присоединяюсь к мнению практически тех, у кого здравый смысл, - альтернативы нет Минским договоренностям. Потому что, поймите, неужели Порошенко не хотел, когда формировался "нормандский формат"... чтобы были и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания? Хотел. Но не от его хотения только зависело", - отметил Кучма.

"Мы же хорошо с вами понимаем, в том числе и на будущее, - потому что многие говорят о расширении формата - все будет зависеть в первую очередь от Российской Федерации, от президента России, а потом - от желания других что-то конкретно сделать, чтобы был результат", - добавил Кучма.

Напомним, 9 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на помощь США в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе.

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