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Главная » Страна » Климкин: Критика языкового закона – критика трактовок и иллюзий

Климкин: Критика языкового закона – критика трактовок и иллюзий

Климкин: Критика языкового закона – критика трактовок и иллюзий
Павел Климкин / пресс-служба Кабмина

Опасения международных партнеров Украины вызваны недоразумением, а иногда и политическими моментами

16.09.17 21
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Украина никоим образом не нарушает прав национальных меньшинств в новой редакции закона об образовании, критика этого закона со стороны ряда стран связана с "политическими моментами".

Такое заявление во время форума Ялтинской Европейской Стратегии министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Европейская правда.

"Нынешняя критика – это критика не самого закона, а его трактовок и иллюзий. Мы никоим образом не нарушили своих обязательств и готовы доказывать эту позицию. Мы уже неоднократно доносили свою мысль нашим партнерам, и Венгрии, и Румынии. Сейчас к ним еще присоединилась Болгария. Языковым законом мы не забираем время обучения на языках меньшинств. Наоборот – мы лишь добавляем преподавания на украинском языке", - пояснил министр.

"Мы последовательны в защите прав меньшинств, которые являются нашими гражданами. Но одновременно мы должны способствовать, чтобы эти школьники впоследствии смогли поступить в институты и сделать карьеру, подчеркну, именно в Украине. Нас обвиняют – мы убираем преподавание биологии на языках меньшинств. Это не так. Но одновременно выпускники должны знать эту терминологию на украинском", - уверен Климкин.

"На последней встрече министров иностранных дел я донес эту позицию своим коллегам. Мы готовы к дискуссиям, посмотрим – готовы ли наши партнеры к ней. Ведь часто эти опасения были вызваны недоразумением, а иногда и некоторыми политическими моментами", - резюмировал министр.

Напомним, Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

5 сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро – Венгрия.

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