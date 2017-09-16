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Главная » Страна » Агрессия Путина против Украины дала обратный желаемому эффект, - Волкер
Форум YES в Киеве

Агрессия Путина против Украины дала обратный желаемому эффект, - Волкер

Агрессия Путина против Украины дала обратный желаемому эффект, - Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Нападение России сделало Украину более объединенной, националистической, ориентированной на Запад

16.09.17 74
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что российская агрессия не достигла своих целей в Украине, а дала обратный эффект.

Об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) сегодня в Киеве, передают ряд СМИ.

"Россия сейчас находится в ситуации, когда она не достигает того, что поставлено перед ней", - сказал Волкер.

"Россия хочет найти способ создать такую интервенцию, которая завершится тем, что Украина станет пророссийской, вернется в сферу влияния России, но захват территорий Украины на самом деле дал обратный эффект - сделал Украину более объединенной, более националистической, более ориентированной на Запад, чем раньше, даже антироссийской. Россия этого не хотела, когда это начиналось", - заявил Волкер.

Напомним, госсекретарь по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан считает, что предложение РФ о миротворцах в Донбассе может быть ловушкой.

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