Агрессия Путина против Украины дала обратный желаемому эффект, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что российская агрессия не достигла своих целей в Украине, а дала обратный эффект.

Об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) сегодня в Киеве, передают ряд СМИ.

"Россия сейчас находится в ситуации, когда она не достигает того, что поставлено перед ней", - сказал Волкер.

"Россия хочет найти способ создать такую интервенцию, которая завершится тем, что Украина станет пророссийской, вернется в сферу влияния России, но захват территорий Украины на самом деле дал обратный эффект - сделал Украину более объединенной, более националистической, более ориентированной на Запад, чем раньше, даже антироссийской. Россия этого не хотела, когда это начиналось", - заявил Волкер.

Напомним, госсекретарь по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан считает, что предложение РФ о миротворцах в Донбассе может быть ловушкой.