В субботу, 16 сентября, вблизи Новоградовки, что на Донетчине, упал беспилотник "Орлан" российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Орлан" упал сам, из-за технического сбоя системы. Украинская ПВО не успела сбить беспилотник, хотя и хорошо отслеживала его маршрут.

Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель – российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня.

Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии. Беспилотный летательный аппарат недешевый – 18 миллионов рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию.

По классификации "Орлан-10" относится к оперативно-тактическому, малого радиуса действия. Кроме того, аппарат не требует взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки, стартует с катапульты. Также может приземляется с парашютом.

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Российский беспилотник

























Фото: facebook.com/ato.news