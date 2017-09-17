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Главная » Страна » Пожар в одесском детском лагере: двум должностным лицам объявили подозрение
Гибель детей в детском лагере

Пожар в одесском детском лагере: двум должностным лицам объявили подозрение

Пожар в одесском детском лагере: двум должностным лицам объявили подозрение
Фото: dumskaya.net

Задержаны директор и ответственный за пожарную безопасность лагеря

17.09.17 54
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Информация о задержании и вручении подозрения художественному руководителю детского лагеря "Виктория" не соответствует действительности. Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ, что будто, то ли задержана, то ли вручено подозрение руководителю творческого коллектива детского лагеря – не соответствует действительности", – отметил он.

Он также добавил, что по состоянию на вечер 16 сентября подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения, это директор, и ответственный за пожарную безопасность, также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.

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