Введение миротворцев ООН в Донбасс "заморозит" конфликт, – Кэмерон

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что предложение о введении миротворческих сил ООН в Донбасс несет в себе определенные риски и может стать "ловушкой" для Украины. Об этом он заявил в рамках 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что следует рассмотреть все эти идеи, но мне кажется, что здесь есть потенциальная ловушка для Украины, если мы не будем осторожны. Настоящая проблема в Донбассе заключается в том, что там при поддержке России осуществляется агрессия против Украины. И ответом на это является прекращение огня, вывод всех вооружений, возвращение контроля над восточной границей Украины, а также ряд конституционных и направленных на децентрализацию мероприятий, которые отражают проблемы в стране. Это не должно требовать введения миротворческой силы", – заявил Кэмерон.

По его мнению, введение миротворцев может сделать конфликт менее "горячим", однако переведет его в замороженную фазу, сделает постоянным.

"Лучший вариант – это чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты прекратили стрелять у наблюдателей ОБСЕ. Это проблема", – подчеркнул Кэмерон и добавил, что введение миротворцев не должно создавать "какую-то новую грань между "республиками" и остальной Украиной".

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что предложения России о введении миротворческого контингента ООН в Донбасс содержат вредные для Украины элементы.