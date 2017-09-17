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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 17 сентября
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 17 сентября
Фото: Пресс-службы полка "Азов"

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 17 сентября

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 17 сентября

17.09.17 82
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