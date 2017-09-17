АТО: наши военные открывали ответный огонь у Новотошковского

За минувшие сутки в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе украинские военные потерь не понесли. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

16 сентября основная огневая активность боевиков пришлась на Крымское и Новотошковское. В Крымском оккупанты провели 5 обстрелов, три из которых были минометными. Во время одного из них по позициям украинских военных было выпущено 15 мин. По Новотошковскому российско-оккупационные войска утром открыли огонь из пулеметов, а вечером – провели короткий обстрел из минометов различных калибров. Украинские военные открывали ответный огонь.

Таким образом, вчера на луганском направлении состоялось 8 вооруженных провокаций со стороны боевиков, в том числе 4 – из минометов.

Донецкое направление

Традиционно напряженная ситуация наблюдается в Зайцево и Авдеевке. Ночью оккупанты неоднократно открывали огонь из легкого вооружения по Зайцево, во время одного из эпизодов боевики применили вооружение БМП. Между 6:00 и 18:00 на всей линии разграничения направления было спокойно.

Вечером обстрелы со стороны врага возобновились. Российско-оккупационные войска открыли огонь из минометов по Авдеевке, во время которого в сторону позиций украинских военных было выпущено 10 мин. В Майорске и Песках боевики применяли стрелковое оружие.

За минувшие сутки на донецком направлении произошло 10 обстрелов со стороны врага, один из них был минометным.

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Мариупольское направление

Вражеская огневая активность наблюдалась вдоль всего участка фронта Павлополь – Широкино, а также в Старогнатовке и Богдановке. По одному короткому минометному обстрелу со стороны оккупантов было зафиксировано в Павлополе и Широкино. Во время всех эпизодов нарушения режима тишины боевики применяли исключительно легкое вооружение.

За минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 обстрелов со стороны врага, в том числе 2 – минометных.