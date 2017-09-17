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Ситуация в Донбассе

АТО: наши военные открывали ответный огонь у Новотошковского

АТО: наши военные открывали ответный огонь у Новотошковского
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Враг провел четыре минометных обстрела на луганском направлении

17.09.17 20
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За минувшие сутки в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе украинские военные потерь не понесли. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление
16 сентября основная огневая активность боевиков пришлась на Крымское и Новотошковское. В Крымском оккупанты провели 5 обстрелов, три из которых были минометными. Во время одного из них по позициям украинских военных было выпущено 15 мин. По Новотошковскому российско-оккупационные войска утром открыли огонь из пулеметов, а вечером – провели короткий обстрел из минометов различных калибров. Украинские военные открывали ответный огонь.

Таким образом, вчера на луганском направлении состоялось 8 вооруженных провокаций со стороны боевиков, в том числе 4 – из минометов.

Донецкое направление
Традиционно напряженная ситуация наблюдается в Зайцево и Авдеевке. Ночью оккупанты неоднократно открывали огонь из легкого вооружения по Зайцево, во время одного из эпизодов боевики применили вооружение БМП. Между 6:00 и 18:00 на всей линии разграничения направления было спокойно.

Вечером обстрелы со стороны врага возобновились. Российско-оккупационные войска открыли огонь из минометов по Авдеевке, во время которого в сторону позиций украинских военных было выпущено 10 мин. В Майорске и Песках боевики применяли стрелковое оружие.

За минувшие сутки на донецком направлении произошло 10 обстрелов со стороны врага, один из них был минометным.

Мариупольское направление
Вражеская огневая активность наблюдалась вдоль всего участка фронта Павлополь – Широкино, а также в Старогнатовке и Богдановке. По одному короткому минометному обстрелу со стороны оккупантов было зафиксировано в Павлополе и Широкино. Во время всех эпизодов нарушения режима тишины боевики применяли исключительно легкое вооружение.

За минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 обстрелов со стороны врага, в том числе 2 – минометных.

 

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