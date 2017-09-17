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Главная » Страна » Вопрос освобождения заложников и политзаключенных ключевым в ходе визита в США, – Порошенко

Вопрос освобождения заложников и политзаключенных ключевым в ходе визита в США, – Порошенко

Вопрос освобождения заложников и политзаключенных ключевым в ходе визита в США, – Порошенко
Петр Порошенко / Фото: УНИАН

18-21 сентября президент Украины совершит рабочий визит в США

17.09.17 42
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Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН намерен поднять вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", – написал глава государства.

Напомним, 18-21 сентября президент Украины Петр Порошенко Порошенко осуществит рабочий визит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Во время визита Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе.

Также запланирован ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами стран мира, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме заявили, что встреча лидеров Украины и США состоится в четверг, 21 сентября.

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