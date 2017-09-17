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Порошенко подписал решение СНБО о расходах на нацбезопасность и оборону

Порошенко подписал решение СНБО о расходах на нацбезопасность и оборону
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Контроль за его исполнением возложен на Турчинова

17.09.17 84
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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно предложений в государственный бюджет Украины на 2018 год по обеспечению национальной безопасности и обороны страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подписал указ №278 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", которым ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

СНБО поручил Кабинету министров предусмотреть в проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн грн, в том числе не менее 158 997,3 млн грн – из общего фонда госбюджета, 6 375 млн грн - из специального фонда госбюджета.

В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета объемом 81 689,2 млн грн, а за счет средств специального фонда - в объеме 1 625,3 млн грн.

На финансирование Национальной гвардии Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета объемом 10 354 млн грн, за счет средств специального фонда – в объеме 739 млн грн.

Правительство должно предусмотреть также финансирование Национальной полиции Украины объемом 24 277,2 млн грн за счет средств общего фонда госбюджета и 90 млн грн за счет средств спецфонда госбюджета.

Администрации Государственной пограничной службы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 010,6 млн грн за счет средств общего фонда госбюджета и 33,2 млн грн – за счет средств спецфонда.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн грн из общего фонда и 969,4 млн грн из спецфонда госбюджета.

На финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491,1 млн грн за счет средств общего фонда и 160,9 млн грн – за счет средств спецфонда.

Правительству также поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018 году Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года в объеме 0,5% от валового внутреннего продукта (но не менее 6 млрд грн) сверх объема расходов на финансирование сектора безопасности и обороны, который определен Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины.

Кабмин также должен планировать каждый год расходы на финансирование органов сектора безопасности и обороны за счет специального фонда госбюджета в соответствии с поданными ими обоснованными предложениями.

Начиная с 2018 года, правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд госбюджета для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, которые обеспечили такие поступления.

Также в 2018 году должны быть приняты меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям: усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью; проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований; обустройство государственной границы Украины; реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение в структуре денежного обеспечения военнослужащих удельного веса должностных окладов, окладов по воинскому званию.

Правительству поручено подготовить в десятидневный срок после вступления в силу закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018 - 2020 годы и представить на рассмотрение СНБО.

Кроме того, Кабмин должен рассмотреть до 1 ноября 2017 года вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и членов их семей.

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