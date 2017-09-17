В базу "Миротворца" попал очередной известный российский актер

Российский актер и ведущий Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается на сайте проекта.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Поддержка пропагандистских мероприятий в аннексированном Крыму ", – перечисляются причины для включения Башарова в "черный список".
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Марат Башаров – российский актер театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Татарстана (2012).