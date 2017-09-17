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Главная » Страна » В базу "Миротворца" попал очередной известный российский актер

В базу "Миротворца" попал очередной известный российский актер

В базу "Миротворца" попал очередной известный российский актер
Марат Башаров / Фото из открытых источников

Марат Башаров ездил на гастроли в оккупированный Крым

17.09.17 350
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Российский актер и ведущий Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается на сайте проекта.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Поддержка пропагандистских мероприятий в аннексированном Крыму ", – перечисляются причины для включения Башарова в "черный список".

Марат Башаров – российский актер театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Татарстана (2012).

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