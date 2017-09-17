АТО: у Новоселовки Второй ранен наш военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие

17 сентября в районе проведения антитеррористической операции боевики не прекращали обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали плотным огнем.

Основная активность врага фиксировалась в темное время суток.

C полуночи боевики несколько часов подряд били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и поселка Невельское. Ночью под огонь врага попали и наши укрепления у Песков.

Около 13:00 в результате обстрела опорного пункта сил АТО вблизи Новоселовки Второй получил ранения один украинский военный. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он находится в одном из лечебных учреждений региона.

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На приморском направлении за ночь боевики дважды открывали огонь у Водяного. А неподалеку Старогнатовки более двух часов работал крупнокалиберный пулемет оккупантов.

На луганском направлении 2:00 российские наемники били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам на подступах к Новозвановке.