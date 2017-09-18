АТО: горячее всего было в Авдеевской промзоне

За минувшие сутки боевики 31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Уже традиционно горячее вечером и ночью было в районе Авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали наши опорные пункты. Также враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.

На луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часов боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки.

На приморском направлении наемники применили зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.