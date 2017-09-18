Полиция раскрыла дело о покушении на депутата николаевского горсовета

Полиция Николаевской области раскрыла дело о покушении на депутата городского совета от Оппозиционного блока Дмитрия Жвавого. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции Украины в Facebook.

Правоохранители пришли к выводу, что покушение не было связано с политической деятельностью депутата.

"Правоохранителями в ходе следствия было установлено, что устройство, найденное в автомобиле Жвавого, не несло угрозы взрыва. Более того, когда в ходе следственно-оперативных действий был установлен и опрошен подозреваемый, оказалось, что дело носит бытовой характер. Подозреваемый, из круга близких людей Жвавого, раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.

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Таким образом, вопрос о причастности дела к депутатской, общественной и любой другой публичной деятельности депутата снят. Его жизни и жизни его семьи ничего не угрожает.

При этом правоохранители отметили, что подробности дела составляют тайну следствия.

Жвавый подтвердил, что покушение не связано с депутатской, общественной и любой другой его публичной деятельностью.

"Ситуация была настолько непонятна, что здесь кого-то обыскивают, здесь к каким-то коллегам приходят домой, а здесь я нахожу у себя в машине такое устройство. Поэтому еще раз повторюсь, это не связано ни с политикой, ни с депутатами, ни с обысками, ни, как меня там спрашивали, с Михаилом Титовым. Это мое личное, и я не хочу об этом говорить и от комментариев воздержусь, - заявил он.

Напомним, 30 августа в автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого обнаружили взрывчатку.