Полиция раскрыла дело о покушении на депутата николаевского горсовета

Полиция Николаевской области раскрыла дело о покушении на депутата городского совета от Оппозиционного блока Дмитрия Жвавого. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции Украины в Facebook.
Правоохранители пришли к выводу, что покушение не было связано с политической деятельностью депутата.
"Правоохранителями в ходе следствия было установлено, что устройство, найденное в автомобиле Жвавого, не несло угрозы взрыва. Более того, когда в ходе следственно-оперативных действий был установлен и опрошен подозреваемый, оказалось, что дело носит бытовой характер. Подозреваемый, из круга близких людей Жвавого, раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
Таким образом, вопрос о причастности дела к депутатской, общественной и любой другой публичной деятельности депутата снят. Его жизни и жизни его семьи ничего не угрожает.
При этом правоохранители отметили, что подробности дела составляют тайну следствия.
Жвавый подтвердил, что покушение не связано с депутатской, общественной и любой другой его публичной деятельностью.
"Ситуация была настолько непонятна, что здесь кого-то обыскивают, здесь к каким-то коллегам приходят домой, а здесь я нахожу у себя в машине такое устройство. Поэтому еще раз повторюсь, это не связано ни с политикой, ни с депутатами, ни с обысками, ни, как меня там спрашивали, с Михаилом Титовым. Это мое личное, и я не хочу об этом говорить и от комментариев воздержусь, - заявил он.
Напомним, 30 августа в автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого обнаружили взрывчатку.