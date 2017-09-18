Из-за непогоды в Украине без света остались почти 500 населенных пунктов

В результате непогоды в шести областях Украины обесточены почти 500 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17-18 сентября в результате сильных дождей, гроз и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 478 населенных пунктов в 6 областях. В частности, в Хмельницкой области - 187, Тернопольской - 114, Черновицкой - 73, Ивано-Франковской - 70, Закарпатской - 33 и Днепропетровской - 1 населенный пункт", - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 71 бригада облэнерго (71 единица техники и 186 человек).

Напомним, министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало текст энергетической стратегии Украины до 2035 года.