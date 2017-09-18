На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения

В Киевской области возле железнодорожной станции Коржи загорелся локомотив во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин", - говорится в сообщении.
На данный момент устанавливаются причины возгорания.
Ранее в Закарпатской области загорелся пригородный поезд сообщением Тересва - Королево.