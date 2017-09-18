Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения

На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения

На Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения
Иллюстративное фото

Жертв нет

18.09.17 1793
000

В Киевской области возле железнодорожной станции Коржи загорелся локомотив во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются причины возгорания.

Ранее в Закарпатской области загорелся пригородный поезд сообщением Тересва - Королево.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Пожар в одесском детском лагере: двум должностным лицам объявили подозрениеПод мэрией Одессы произошли серьезные столкновенияКоличество жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 6494
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 4990
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 5570
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4516
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 3709
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4354
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4448
  1. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 4206 / 5788
  2. Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе 4014 / 4688
  3. Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов 2700 / 4470
  4. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 2330 / 2983
  5. Сегодня в Киеве установлен температурный рекорд 1634 / 1883
  6. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 1404 / 1535
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1366 / 29837
  1. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 29 / 2983
  2. Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе 10 / 4688
  3. Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов 8 / 4470
  4. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 7 / 1535
  5. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 6 / 1662
  6. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 6 / 5788
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 69780
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.