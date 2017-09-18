Тымчук: В "ЛНР" планируют выпустить платежные карты "госбанка" боевиков

Руководство террористической организации "Луганская народная республика" готовятся к выпуску пластиковых платежных карт местного "государственного банка". Об этом в Facebook сообщил народный депутата, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его данным, в "ЛНР" проводится работа по развитию "самостоятельной" банковской системы для проведения выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также для обмена валют.

"В октябре руководство "госбанка ЛНР" планирует запустить систему процессинга пластиковых платежных карт, которые первыми получат работники т.н. "министерств и ведомств" "ЛНР". В настоящее время в Луганске активно устанавливаются банкоматы данного финансового учреждения", - добавил Тымчук.

В то же время в "ДНР" начата компания "по борьбе с коррупцией" в сфере образования.

"МГБ ДНР" и "МВД ДНР" соревнуются в рейдах на учебные заведения и районные отделы образования, пытаясь выявить случаи взяточничества со стороны педагогического состава и чиновников системы образования. Отмечены случаи провокаций и поощрения предоставления информации со стороны детей и их родителей на педагогов", - говорится в сообщении.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что боевики "ДНР" отрабатывают акции "гражданского противодействия" на случай ввода миротворцев.