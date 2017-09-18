В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Делегация посетила несколько городов Донецкой области и ознакомились с задачами и состоянием украинских войск, привлеченных к выполнению задач антитеррористической операции.

Представители штаба и Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон рассказали присутствующим о состоянии дел в районе проведения антитеррористической операции, а также о нарушении российско-террористическими войсками и НЗФ Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Члены делегации смогли лично увидеть результаты нарушения боевиками перемирия, побывав в одной из бригад Вооруженных Сил Украины, что защищает участок фронта на донецком направлении, а также на местах в городе Торецке.

Расмуссен отметил, что этот визит позволил европейским политикам в очередной раз убедится в необходимости поддержки Украины.

"В то время, когда на украинской земле находятся десятки тысяч российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - подчеркнул экс-генсек НАТО.









Фото: Минобороны

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-заместитель главы Альянса Александр Вершбоу призвали Совбез ООН принять решение о введении на оккупированные территории на востоке Украины миротворческой миссии для восстановления суверенитета Украины.