Гройсман поручил Авакову и Князеву создать группу для расследования пожара в Одессе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу для расследования пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли трое детей. Об этом глава Кабмина написал в Facebook.

"Я вчера дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которая должна выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели", - написал премьер.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще несколько – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.