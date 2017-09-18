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Гройсман поручил Авакову и Князеву создать группу для расследования пожара в Одессе

Гройсман поручил Авакову и Князеву создать группу для расследования пожара в Одессе
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Установить обстоятельства трагедии должны лучшие следователи

18.09.17 92
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу для расследования пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли трое детей. Об этом глава Кабмина написал в Facebook.

"Я вчера дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которая должна выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели", - написал премьер.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще несколько – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

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