На границе с РФ поймали фигуранта дела о хищении рефинансирования НБУ

Подозреваемый три года находился в розыске

На границе с Российской Федерацией правоохранители задержали фигуранта дела о хищении средств рефинансирования Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что подозреваемый причастен к выводу более 510 млн грн из одного из банковских учреждений. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн гривен рефинансирования Нацбанка. Подозреваемый заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности.

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"После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн", - отметили в СБУ.

Фигуранта дела объявили в розыск, более трех лет ему удавалось скрываться. Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали злоумышленника на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать из Украины с паспортом гражданина РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.