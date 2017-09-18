За двое суток 60 волонтеров национальной премии Global Teacher Prize Ukraine из Киева, Харькова и Одессы обработали более 600 анкет учителей из всех областей Украины. В результате отбора 20 педагогов-новаторов продолжат борьбу за престижную учительскую премию, финал которой состоится в Одессе. Победителя назовут 7 октября

Международную премию Global Teacher Prize в 2014 году основал арабский миллиардер Санни Варки. Её цель — найти лучших учителей-новаторов со всего мира та отметить победителя наградой в 1 000 000 долларов. Весной 2017 года общественная организация «Освитория» привезла премию в Украину и объявила национальный конкурс Global Teacher Prize Ukraine. Победитель украинского конкурса получит 100 000 гривен, всестороннюю поддержку в заполнении заявки на мировой этап конкурса и вместе с пятеркой финалистов поедет на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай, где и назовут имя лучшего учителя в мире. ТОП-5 номинантов также получат год бесплатного повышения квалификации от «Освитории».

Организаторы премии получили 632 заявки и 2500 номинаций. По результатам обработки анкет, наибольшую активность проявила Киевская область (18%), а наименьшую — Луганская (меньше 1%); 92% учителей работают в государственных школах; мужчин среди учителей-номинантов всего 16%; большинство участников — жители городов (83%).

«Вся команда не спала двое суток подряд, чтобы обработать заявки, — говорит Зоя Литвин, глава общественной организации «Освитория», организатор и глава жюри премии Global Teacher Prize Ukraine. — Их количество превзошло все наши ожидания, кроме того, 80% анкет поступило на протяжении последних 48 часов! Выбрать двадцатку лучших нам помогли партнеры из Харьковского университета Каразина, EdCamp и Impact HUB Odessa. Все учителя из двадцатки удивительные: есть педагог, которая работает с детьми, имеющими нарушения зрения, 71-летний учитель физики, который основал школу-лабораторию для юных ученых, и учитель, который преподает детям историю через авторские комиксы и веб-квесты. Мы гордимся, что нашли этих учителей-новаторов, которые уже меняют жизни детей. Теперь о них узнает вся Украина, и, — я в это верю! — мир».

Цель следующего этапа — из 20 лучших выбрать 5 финалистов, среди которых определят победителя. Для этого «Освитория» при поддержке Impact Hub Odessa организовывает выездной центр оценивания в Одессе. Жюри за три дня, с 16 по 18 сентября, познакомится с учителями в неформальной атмосфере, создаст условия для командной работы и понаблюдает за участниками «в действии».

В состав жюри Global Teacher Prize Ukraine вошли телеведущая «1+1» Наталья Мосейчук, глава ОО «Освитория» Зоя Литвин, заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей, инициатор образовательного движения «EdCamp» Александр Элькин, преподаватель балета из Кении Майкл Вамая, который вошел в десятку лучших учителей мира в Global Teacher Prize 2017, а также 17–летний изобретатель Павел Роналдо, которого учитель вдохновил на создание робота-поводыря: «Я очень благодарен своему учителю физики и астрономии, который также является моим научным руководителем, за знания, за вдохновение, за возможность проводить новые исследования и выигрывать олимпиады, конкурсы национального и международного уровня. На уроках он объединяет теорию и научные эксперименты, может всегда дать нужный совет и удачно пошутить. Поэтому я буду оценивать не только профессиональные, но и человеческие качества учителей».

Вся информация о ТОП-20 лучших учителей Украины на официальном сайте премии: http://globalteacherprize.org.ua/