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Главная » Страна » В Харькове избили известного антикоррупционера

В Харькове избили известного антикоррупционера

В Харькове избили известного антикоррупционера
Евгений Лисичкин / Фото: Facebook

Это уже второе нападение за месяц

18.09.17 58
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В Харькове сегодня утром неизвестные избили члена "Харьковского антикоррупционного центра" Евгения Лисичкина. Об этом сообщает УНИАН.

Лисичкин сказал, что нападавших было двое, он запомнил их лица. По словам активиста, нападение произошло во дворе многоэтажки на улице Коцарской, где он проживает. Один из нападавших ждал его у первого подъезда дома, второй - прятался до начала конфликта.

"Он стоял в очках, кепке и с цветами. Когда мы поравнялись, он нанес удар", - сказал Лисичкин, добавив, что второй нападавший подскочил и также начал наносить удары.

По словам Лисичкина, нападавшие пригрозили убийством, если он "еще хоть раз куда-нибудь залезет".

Мужчина убежден, что нападение связано с запланированными акциями перед сессией Харьковского горсовета, которая должна состояться 20 сентября.

Напомним, 30 августа в Харькове избили депутата Харьковского облсовета от Самопомочи, главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

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