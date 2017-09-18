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Главная » Страна » Инфографика С начала года "телефонные террористы" 372 раза "минировали" здания в Украине

Инфографика С начала года "телефонные террористы" 372 раза "минировали" здания в Украине

<span class="label red">Инфографика</span> С начала года "телефонные террористы" 372 раза "минировали" здания в Украине
Фото из открытых источников

Чаще всего "атакуют" административные учреждения

18.09.17 5
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Национальная полиция с начала года зафиксировала 372 ложных сообщения о минировании. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, за последние пять-шесть лет, количество таких сообщений значительно возросло. Так, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года. В то же время в 2014-2016 количество таких сообщений выросло более чем в четыре раза, и достигает более 800 сообщений.

Такие факты фиксируются на территории всей страны. Однако чаще всего - это регионы, где происходят большинство общественных, политических и общественных событий в государстве. Так, за 8 месяцев 2017 больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также в Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях.

"Мы часто получаем сообщение с оккупированных территорий о "минировании" различных объектов в наших городах. Цель таких действий довольно понятна - дестабилизация ситуации на мирных территориях", - отметил Аброськин.

С начала 2017 полицией уже направлено в суд 57 дел этой категории преступлений, а в 183 случаях уголовные производства завершены. В то же время, злоумышленникам сообщено о подозрении в 16% зарегистрированных правонарушений о "минировании".

Согласно статистике, чаще всего объектами "псевдоминеров" становились админздания органов власти (146), помещения инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29).

Инфографика: npu.gov.ua

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