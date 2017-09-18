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Главная » Страна » Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ

Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ

Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ
Роберт Гейтс / Фото: nbcnews.com

При этом Гейтс считает, что президенту необходима возможность торговаться с РФ, используя санкции

18.09.17 849
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Конгресс США своим решением о санкциях лишил президента возможности корректировать их, поэтому они останутся в силе, пока Крым будет оккупирован Россией. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс, передает Европейская правда.

"Представляете ли вы себе, чтобы Конгресс США поддержал снятие санкций с России, пока Крым останется оккупированным? Я вам гарантирую, этого не произойдет. Шансы – нулевые! А это значит, что много-много лет эти санкции будут оставаться в силе", – сказал Гейтс.

Он отметил, что полностью поддерживает введенные против РФ санкции, но считает, что Конгресс поступил неправильно, лишив президента США возможности корректировать их.

"Решение Конгресса лишило президента возможности торговаться с россиянами, убеждать их изменить политику в обмен на снятие санкций. А представьте, если президент решит договориться о частичном снятии санкции, об их ослабление, и следствием этого будет освобождение Крыма? Теперь это не будет возможным", – добавил Гейтс.

Он привел в пример принятую в 1974 году в США поправку Джексона-Вэника и наложенные на Советский Союз санкции, которые действуют до сих пор, хотя СССР давно уже нет.

"Я полностью поддерживаю введенные против России санкции. Я считаю, что Россия должна платить цену. Но я не считаю полезным то, что Конгресс не оставил президенту никакого пространства для гибкости и нивелировал роль санкций как рычага давления на Москву", – сказал Гейтс.

Напомним, спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер заявил, что санкционные ограничения в отношении РФ могут начать снимать только в случае полного выполнения Минских договоренностей и восстановления контроля Украины на Донбассе.

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