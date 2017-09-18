Назначен новый руководитель полиции Хмельницкой области

В Хмельницкой области Василий Виконский назначен новым руководителем Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил личному составу и журналистам нового начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области полковника полиции Василия Виконского", – говорится в сообщении.

До этого времени Виконский занимал должность заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области и курировал подразделение превентивной деятельности.

"С Василием Виконским я познакомился зимой бурного 2014 года в зоне АТО. Он ничего не боялся и показал себя, как настоящий боевой командир. Надо было идти в бой – он шел. Более того – за ним шли люди. Поэтому надеюсь, что и в Хмельницкой области у него сложатся хорошие и доверительные отношения с личным составом", – заявил Князев.

В свою очередь, Виконский пообещал продолжать все полицейские проекты и начинания, которые реализовывались в Хмельницкой области ранее, а также работать над повышением доверия граждан.