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Инфографика Погода на неделю

<span class="label red">Инфографика</span> Погода на неделю
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В Украину придут дожди и похолодание

18.09.17 52
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На этой неделе в большинство областей Украины придет похолодание. Ближе к выходным ожидаются дожди. 

В понедельник в Украине будет тепло и без осадков, пишет УНИАН. На востоке до +34°, на западе до +23°. В центре столбик термометра поднимется до +34°, на севере до +23°. На юге – до +33°.

Прогноз на 18 сентября

 

Во вторник, 19 сентября, в Украине переменная облачность. На юге и востоке сохранится жаркая погода - до +34°, на западе и севере немного похолодает.

Прогноз на 19 сентября

 

В среду, 20 сентября, местами пройдут дожди с грозами. На юге жара до +35°. В остальных регионах до +31°.

Прогноз на 20 сентября

 

В четверг в западных областях пройдут дожди. Ночью по стране +5°...+18°, днем на юге до +35°.

Прогноз на 21 сентября

 

В пятницу в большинстве регионов ожидаются осадки. В центре до +32°, в остальных регионах +15°...+31°.

Прогноз на 22 сентября

 

23 и 24 сентября местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +7°, на остальной территории +8°…+13°. Днем температура по стране +16°...+26°. В воскресенье ночью на севере до +7°, днем в Украине +17°...+26°.

Прогноз на 23 сентября

 

Прогноз на 24 сентября

Народный прогноз

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой.

20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая).  Вторая Пречистая дождем поливает (в этот день в Украине обычно идут дожди). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

23 сентября - Минодоры, мученицы. Ветер северо-западный - зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами.

24 сентября - Феодоры преподобной.

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