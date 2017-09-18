Верховная Рада готовит обращение по злоупотреблениям Россией правом вето в ООН

Проект соответствующего постановления был зарегистрирован в Верховной Раде еще в феврале 2015 года

Комитет парламента по иностранным делам обсуждает проект обращения Верховной Рады к руководителям Совбеза и Генассамблеи ООН относительно злоупотребления Россией правом вето. Об этом сказала председатель комитета, народный депутат Анна Гопко, передает Укринформ.

"В настоящий момент в Комитете по иностранным делам идет обсуждение проекта постановления, который был представлен Борисом Тарасюком еще в 2015 году относительно активизации усилий ООН по реформированию Совета безопасности ООН в контексте расширения круга государств-членов Совета безопасности и предотвращения злоупотребления правом вето его постоянными членами, в частности Российской Федерацией", – сказала она.

Председатель комитета добавила: если народные депутаты придут к консенсусу, то соответствующий проект постановления предложат парламенту уже на этой неделе.

В феврале 2015 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 1903 "Об обращении Верховной Рады Украины к генеральному секретарю ООН, президенту Совета безопасности ООН и президенту Генеральной ассамблеи ООН".