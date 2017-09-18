Консулы Украины посетили Павла Гриба в Краснодарском СИЗО

В понедельник, 18 сентября, украинские консулы посетили похищенного российский спецназом гражданина Украины Павла Гриба в Краснодарском СИЗО. Об этом сообщил в Facebook адвокат украинца Андрей Сабинин.

"С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21-го. На украинском языке говорить не разрешили", – отметил адвокат.

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Ранее сообщалось, что суд Краснодара арестовал Павла Гриба на два месяца. Российский адвокат Андрей Сабинин, который защищает удерживаемого в России украинца, сообщил, что решение об аресте Гриба до 17 октября было заочным. Сам Павел Гриб заявил, что не получает назначенные ему лекарства и беспокоится о своем здоровье.

Также сообщалось о том, что российские спецслужбы похитили 19-летнего украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Белоруссии – и не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката. Белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Белоруссию 24 августа. Представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному не пустили.