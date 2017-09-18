Львовский Форум издателей создал платформу для защиты журналистов – жертв Москвы

Платформу для заключенных и преследуемых Москвой журналистов создал львовский Форум издателей.

Об этом было заявлено во время дискуссии "Жертвы Москвы: Украинские журналисты в плену агрессора", которая состоялась в рамках Форума и Международного литературного фестиваля, сообщает "Укринформ".

"Форум издателей проявил социальную инициативу - стать платформой для защиты пленных и заключенных журналистов. И Национальный союз журналистов Украины поддержала ее. В свое время мы добились оперативного включения информации о задержании корреспондента Укринформа Романа Сущенко в Москве в специальную онлайн платформу Совета Европы, что означает дипломатическое давление на Россию от СЕ в деле освобождения журналиста. Однако посильный вклад в это может внести каждый из коллег Романа", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, Роман передал из застенков приветствие Форуму издателей, отмечая, что неоднократно бывал на таком празднике в Париже и надеется, что сможет лично посетить следующий книжный праздник во Львове. Возможно, журналист представит на нем книгу, которую пишет за решеткой - книгу о выживании во вражеском плену, о методах борьбы и сопротивления.

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Недавний узник Москвы - советник министра МИД Юрий Яценко подчеркнул, что ему грозило от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения, но благодаря журналистам он на свободе и может рассказать о наиболее действенных методах по освобождению журналистов и влияния на агрессора. По его словам, главное, чего больше всего боится преступная власть России - это резонанса. Именно журналисты могут его обеспечить, звеня во все колокола, обращаясь в международные организации и сообщества. Это должно быть как тревожная кнопка у таксистов, когда в случае опасности для одного все спешат на его защиту.

Яценко считает, что задержание и преследование врагом для бойцов информационного фронта является величайшим знаком отличия.

Владимир Притула - друг и соратник Николая Семены, который именно сейчас ожидает приговора российского суда, и за журналистскую деятельность может оказаться за решеткой на 5 лет, рассказал о проекте Крым.Реалии, который стал самым популярным на полуострове и по посещаемости превысил все другие информационные сайты. За годы оккупации из проекта в связи с преследованиями были вынуждены уйти 30 журналистов. Еще 30 - выехали из Крыма, чтобы избежать тюремного заключения. Однако, независимые журналисты на полуострове есть и они, ежедневно рискуя свободой и даже жизнью, доносят правду людям.

Во время дискуссии с горечью отмечалось, что государство не гарантирует защиты украинским политзаключенным на законодательном уровне, не помогает им деньгами на оплату независимых адвокатов, а это очень большие деньги, на содержание семей, кормильцы которых сидят за решеткой. Нет и продуманной стратегии защиты, ежедневной коммуникации с адвокатами, родственниками заключенных, самыми заключенными. Частично эту деятельность осуществляет МИД, но у ведомства нет ресурсов, чтобы делать это системно и в полной мере.