Россия готова к изменению стратегии на Донбассе, – Stratfor

Кремль рассматривает варианты изменения финансирования оккупированного Донбасса. Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает Апостроф.

Примечательно, что информация об изменении в финансировании боевиков "ДНР/ЛНР" появилась на фоне готовящихся обсуждений миротворческой миссии ООН на Донбассе. В начале сентября Путин предложил ввести миротворцев на линию разграничения между силами АТО и боевиками, поддерживаемыми Россией, для защиты наблюдателей ОБСЕ.

Украина и Запад раскритиковали это предложение из-за его ограниченности. Вместо этого Киев призвал предоставить миротворческим силам ООН доступ ко всей территории Донбасса, в том числе границе с Россией.

Тем не менее это предложение РФ активизировало длительный переговорный процесс по украинско-российскому конфликту. Предполагается, что президент Украины Петр Порошенко представит план Киева по миротворческой миссии ООН на Донбассе перед Генеральной ассамблеей организации в Нью-Йорке 20 сентября. Путин даже заявил о готовности расширить свое первоначальное предложение и предоставить миротворцам доступ к другим территориям, где, в соответствии с Минскими договоренностями, уже присутствуют наблюдатели ОБСЕ.

Предстоящая Генассамблея ООН будет важна в контексте наблюдений за дипломатическими продвижениями в решении конфликта между Украиной и Россией, а также за участием в этих переговорах ключевых западных игроков, таких как Германия, Франция и США. Учитывая противоречивые позиции и разные требования сторон, маловероятно, что миротворческие силы ООН будут развернуты в ближайшем будущем.

Тем не менее Генассамблея предоставит возможность деэскалировать нарастающее противостояние между Москвой и Западом. По крайней мере, последние события говорят о том, что Россия ищет способы ослабить давление со стороны Запада за ее участие в войне в Украине.

"Россия будет продолжать поддерживать неподконтрольные районы Донбасса из-за расположения региона на границе. Но Москва демонстрирует готовность быть более гибкой в своих подходах и объемах поддержки отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в статье.

Ранее росСМИ сообщали, что с 2018 года Россия прекратит оказывать финансовую поддержку террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" и направит эти деньги на инфраструктурные проекты аннексированного Крыма и Калининграда.