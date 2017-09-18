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Главная » Страна » В Крыму бурят скалу под "Ласточкиным гнездом", – ЮНЕСКО
Ситуация в Крыму

В Крыму бурят скалу под "Ласточкиным гнездом", – ЮНЕСКО

В Крыму бурят скалу под "Ласточкиным гнездом", – ЮНЕСКО
Ласточкино гнездо / Фото: jargon.ru

После оккупации Крыма Россией Украина потеряла контроль над 15 тыс. исторических и архитектурных памятников и около 100 музеями

18.09.17 66
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В оккупированном Крыму незаконно бурят скалу, на которой стоит дворец "Ласточкино гнездо".

Об этом говорится в датированном 18 августа докладе ЮНЕСКО, посвященном ситуации в оккупированном РФ Крыму, сообщает ВВС.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий отметили, что украинская власть собирает доказательства для начала уголовного преследования так называемых археологов, которые, нарушая международные конвенции, "проводят незаконные раскопки на оккупированной территории Украины".

"Стало известно, что оккупационные власти приступили к проведению незаконных раскопок и инженерных геологических работ, а именно к бурению скалы, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо", - говорится в тексте документа.

Российская власть продолжает проводить на территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки, на которые украинская власть не давала разрешения.

Ситуация в сфере культуры на полуострове продолжает вызывать серьезную обеспокоенность, особенно в отношении состояния сохранности объектов культурного наследия Украины, отметили в ЮНЕСКО.

Также в ЮНЕСКО обеспокоены состоянием Ханского дворца в Бахчисарае, который включили в предварительный список всемирного наследия.

Над передней частью Ханского дворца хотят построить металлический навес.

"Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что эти реставрационные работы осуществляются под руководством строительного персонала, не имеющего ни опыта, ни квалификации в области реставрации исторических зданий", - говорится в докладе ЮНЕСКО.

С апреля 2017 года в оккупированном Крыму проводят масштабные археологические работы в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала.

Также в ЮНЕСКО отмечают плачевную ситуацию с сохранением Судакской крепости, памятника VI-XVI веков. "К сожалению, с самого начала периода оккупации этот уникальный исторический объект ...буквально заброшен, что ведет к постепенному ухудшению его основных архитектурных элементов", - заявили в ЮНЕСКО.

После оккупации Крыма Россией Украина потеряла контроль над 15 тыс. исторических и архитектурных памятников и около 100 музеями.

Еще в марте 2016 года 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи им. Айвазовского в Феодосии вывезли в Москву. Лишь некоторые из картин впоследствии вернули.

 

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