Управление безопасности дорожного движения Нацполиции ликвидировано

В Украине с 18 сентября 2017 года прекращена деятельность Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции. Об этом говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения в Facebook.
"Управление безопасности дорожного движения прекращает свою деятельность. Функции по дорожной безопасности переданы патрульной полиции, поэтому с вопросами вы можете обратиться к этому подразделению", – говорится в сообщении.
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