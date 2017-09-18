17 сентября в столице Украины отпраздновали День благодарения. Сотни тысяч киевлян и гостей города посетили концерт, фестиваль социальных проектов, приняли участие в интерактивных развлечениях, а самое главное – встретились с человеком-легендой Ником Вуйчичем, всемирно известным спикером без рук и ног, который в четвертый раз приехал в Украину

В этот день в Киев вернулось лето – 29 градусов тепла. Такая температура 17 сентября последний раз была зафиксирована в 1939 году. Даже погода в этот день содействовала тому, чтобы впервые в стране состоялось грандиозное событие – День благодарения.

Мероприятие началось в 10:00 с молитвы за мир и единство Украины. Дневная программа была насыщена интересными событиями, среди которых: детская игровая зона на свежем воздухе, силовое шоу, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши с подарками для всей семьи, развлечения с героем мультфильма «Суперкнига», уличный кинотеатр. Ярким символом праздника стала большая карта Украины, которую сделали волонтеры из овощей и фруктов.

Этот день стал финалом Всеукраинского двухнедельного Автопробега, в котором приняли участие более 1000 человек, которые за две недели проехали более 5000 километров. Огромная колонна автомобилей со всех 24 областей страны въехала на Крещатик.

На протяжении дня на сцене звучали выступления эстрадно-симфонического оркестра и известных исполнителей, среди которых победители проекта «Голос країни» Брия Блессинг, Аняня Удогво и Вячеслав Рыбиков, а также Игорь Рудый, Сергей Брикса, Артем Банар, Анна Киндзерская, Дарина Кочанжи, Оксана Козунь и Rulada.

Специально на День благодарения в Украину прилетел всемирно известный спикер Ник Вуйчич, человек без рук и ног. Параллельно с дневной программой проходила пресс-конференция для средств массовой информации, на которой Ник поделился историей своей жизни и ответил на вопросы журналистов.

«Даже если бы я имел возможность родиться с руками и ногами, я все равно выбрал бы родиться таким, какой я есть. Ведь я научился чему-то в жизни: мы должны быть благодарными за то, что у нас есть. Не думай о том, что ты можешь получить, а думай о том, что ты можешь сделать. Любовь – наша валюта. Изменения придут, когда украинцы начнут помогать украинцам», - вот такими принципами в жизни руководствуется Ник.

На встрече с политиками и общественными деятелями в Киевской городской государственной администрации Ник Вуйчич призвал объединяться для того, чтобы эффективно служить людям, и делать свое работу качественно.

Изюминкой насыщенного дня стало благотворительное выступление человека-легенды Ника Вуйчича на Крещатике под открытым небом, где собрались сотни тысяч людей. Улица была полностью заполнена, но все могли увидеть Ника на экранах, размещенных вдоль Крещатика. Неимоверная атмосфера господствовала в воздухе. Искренние слова Ника проникали в сердца людей и у многих вызывали слезы. Ник рассказал о том, что дает ему силу не сдаваться . Первое - это вера в Иисуса Христа: «Страх – это одна из самых сильных эмоций. Я побеждаю мои страхи через надежду на Бога. Иисус – Мой друг, и Он рядом. Когда страх парализует нас, нужно помнить, что Бог может заменить его любовью». И второе – это его семья: «Родители говорили мне: «Ник, ты прекрасный таким, какой ты есть». В нашей семье главным был принцип любви друг к другу». Бога и жену Ник называет своими главными руководителями.

Спикер рассказал о любви к Богу, о силе прощения, о ценности человека, о смысле жизни и вдохновил украинцев никогда не сдаваться, несмотря ни на что. Неимоверная сила духа в словах Ника, искренняя улыбка и проникающий взгляд до самого конца выступления держали взгляды людей прикованными к сцене.

Кроме украинцев выступление Ника Вуйчича увидели и услышали миллионы людей в 26 странах мира благодаря прямой трансляции телеканала «Надія». Перевод осуществлялся на 9 языков, среди которых и язык жестов.

С приветственным словом со сцены к участникам праздника обратились также депутат Парламента Великобритании Марк Притчард, вице-президент Парламентской Ассамблеи Рады Европы Валерий Гилецки, президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер и другие почетные гости.

Насыщенный день закончился общей молитвой на сцене Ника Вуйчича с руководителями церковных объединений за Украину.

Организатор Дня благодарения: оргкомитет по празднованию 500 лет Реформации в Украине.

Организатор приезда Ника Вуйчича: коммуникационное агентство Key Strategy.