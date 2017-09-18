Пожар в детском лагере: директора "Виктории" арестовали

Киевский районный суд Одессы взял под стражу без права на залог директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где в ночь на 16 сентября произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области в Facebook.

В прокуратуре добавили, что сегодня, 18 сентября, суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, которая ответственна за пожарную безопасность.

Указанные лица подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей в лагере "Виктория" (ч. 2 ст. 270 Уголовно кодекса Украины).

Правоохранительные органы назначили и проводят ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Также они устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман поручил Авакову и Князеву создать группу для расследования пожара в Одессе

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере в Одессе, в результате которого погибли три ребенка.