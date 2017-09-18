Пожар в Одессе: в лагере было 26 нарушений пожарной безопасности, – ГСЧС

В одесском лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября произошел пожар, было зафиксировано 26 нарушений пожарной безопасности. Об это заявил глава областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Евгений Решетняк, передает местное издание Украинская служба информации.

"Всего было зафиксировано 26 нарушений. Не было сигнализации, не было выведения сигнала на главный пункт, отсутствие пожарных водоемов и отсутствие технического журнала. Согласно закону, ответственность несет не только директор, а и заказчик таких работ, подрядные организации и контролирующие чиновники. Мы выносили предписания, но никто не устранил нарушения", – сообщил он.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере в Одессе, в результате которого погибли три ребенка.