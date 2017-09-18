В Украину начали съезжаться хасиды

В Умани они будут праздновать иудейский Новый год – Рош Ха-Шана

Пограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, прибывающих в Украину на празднование иудейского Нового года – Рош Ха-Шана.

В целом Госпогранслужба ожидает около 40 тысяч паломников, передает ГПСУ.

"В частности, за сутки в столичные аэропорты прибыли 9 чартерных рейсов с хасидами-паломниками. В свою очередь, пограничники принимают все меры, чтобы оформление этой категории путешествующих проходило на должном уровне и одновременно не создавало никаких неудобств другим пассажирам авиалиний", - говорится в сообщении.

С этой целью руководство Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" увеличило количество рабочих мест и пограничных нарядов. На усиление и обеспечение режимных мероприятий в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" добавлена группа военнослужащих мобильного пограничного подразделения.

Как отметили пограничники, пока никаких проблем с оформлением или нарушением режимных правил паломниками в столичных аэропортах не возникало.

Всего в Украину уже въехало почти 2200 паломников-хасидов. Большинство из них прибывало в нашу страну через аэропорт "Борисполь", а также аэропорты "Львов", "Одесса", "Херсон" и пункт пропуска "Краковец" и "Могилев-Подольский".

В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе оформили более 30 тысяч паломников, которые следовали организованными группами.