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Суд Черноморска оправдал пророссийских участников одесской трагедии 2 мая

Суд Черноморска оправдал пророссийских участников одесской трагедии 2 мая
В зале суда / Фото: Думская

СМИ предполагают, что оправданных сразу задержат по другому делу

18.09.17 104
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Городской суд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, пишет Думская.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили.

Оправдательный приговор коллегия судей под председательством Филиппа Журавля зачитывала несколько часов.

Суд констатировал, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не представила: "Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину".

Следствие, как считают служители Фемиды, было проведено из рук вон плохо. Например, Греческую и торговый центр "Афины" осмотрели только через две недели после трагедии.

Коллегия отказалась принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за неустранимых противоречий, а также предъявленные прокурорскими фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика. Учтены и его показания, что пророссийские активисты были без оружия и "в пляжных тапочках", а проукраинские – вооружены до зубов, хорошо организованы, "а у некоторых были наколоты татуировки в виде свастики".

Также признаны недопустимыми доказательствами протоколы опознания фигурантов свидетелем Посьмиченко. Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания, кроме фото обвиняемых, прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхема – суд считает, что это сделали специально, чтобы Посьмиченко было легче "узнать" того же Долженкова.

"Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок", – говорится в приговоре.

Отдельно подчеркивается, что обвинение политически ангажировано: на скамье подсудимых сидят только пророссийские участники трагических событий, при том, что большинство погибших и пострадавших – их соратники. Единственный обвиняемый с украинской стороны – Сергей Ходияк, но его освободили под давлением активистов.

После оглашения решения суда, примерно в 16:33 в зал суда зашли сотрудники прокуратуры и СБУ, представителей прессы попросили выйти. Журналисты предполагают, что Долженкова и других будут задерживать по другому делу. Здание оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Рядом стоят активисты патриотических организаций.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых – 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО. Еще один фигурант – Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.

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