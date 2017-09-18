Состояние Павла Гриба в российском СИЗО ухудшается

Состояние удерживаемого в России украинца Павла Гриба ухудшается, ведь ему давно не давали лекарств.

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил отец задержанного Игорь Гриб, передает "Укринформ".

Он подтвердил, что к сыну допустили консула, однако общаться на украинском им запретили, а также не разрешили консулу задавать вопросы по делу.

Следующую встречу между ними планируют провести 27 сентября, чтобы в конечном итоге получить результаты медицинского обследования Павла.

"Никаких лекарств ему не дают. Судя со слов консула, Павлу язвами осыпало лицо, шею и тело. Это говорит о том, что печень, по-видимому, не справляется с нагрузкой. Он требует постоянного принятия лекарств, но уже почти месяц лекарства не принимает", - отметил Гриб.

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Ранее сообщалось, что суд Краснодара арестовал Павла Гриба на два месяца. Российский адвокат Андрей Сабинин, который защищает удерживаемого в России украинца, сообщил, что решение об аресте Гриба до 17 октября было заочным. Сам Павел Гриб заявил, что не получает назначенные ему лекарства и беспокоится о своем здоровье.

Также сообщалось о том, что российские спецслужбы похитили 19-летнего украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Белоруссии – и не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката. Белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Белоруссию 24 августа. Представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному не пустили.