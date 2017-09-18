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Главная » Страна » Официально в Украине 312 тысяч безработных
Официально в Украине 312 тысяч безработных
Фото: epizod.ua

Официально в Украине 312 тысяч безработных

Количество зарегистрированных безработных составило 1,2% населения трудоспособного возраста

18.09.17 99
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Уровень безработицы в Украине в августе 2017 года уменьшился по сравнению с июлем на 2,6%, в абсолютных цифрах – на 8 тыс. человек, до 311,9 тыс. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,2% населения трудоспособного возраста.

В августе количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 8,7 тыс. человек – до 248,2 тыс. При этом средний размер пособия в августе составил 2 058 грн против 2 040 грн в июле текущего года.

Получили работу в августе 6,4% зарегистрированных безработных (23,2 тыс. человек) против 6,8% (25,5 тыс. человек) месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в августе 2017 года составил 4 человека. С марта по июль 2017 года этот показатель составлял 5 человек на вакантное место. 

Данные приводятся без учета Автономной республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.

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