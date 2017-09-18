Президент Украины Петр Порошенко прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в общеполитической дискуссии
Об этом сообщается в микроблоге ООН в Тwitter.
"Для участия в общеполитической дискуссии и других мероприятиях в штаб-квартиру ООН прибыл президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении.
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Напомним, 18-22 сентября Петр Порошенко находится в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.