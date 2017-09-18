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Новости компаний Как повысить доходность бизнеса, научив ваших менеджеров разговаривать

<span class="label">Новости компаний</span> Как повысить доходность бизнеса, научив ваших менеджеров разговаривать

Задавать логику беседы менеджера и клиента должен собственник бизнеса. Если в компании не запущены универсальные скрипты продаж, каждый сотрудник строит диалоги по собственной схеме, основанной на личном опыте и интуиции

18.09.17 20
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Скрипты продаж – сценарии успешных переговоров, оформленные в виде инструкции для менеджеров. Создаются индивидуально под конкретную компанию, с учетом особенностей продукта и целевой аудитории. 

Чтобы внедрить скрипт продаж в компании, пользуйтесь руководством, которое подготовила Школа системного бизнеса «Бизнес-Конструктор»

ШАГ 1. ФОКУС-ГРУППА 

Фразу: «Hello, My name is … How are you?» используют 80% американских менеджеров по продажам. Она вызывает у клиентов массовое отторжение – и часто используется как негативный пример использования шаблонов.

В современном бизнесе работают уникальные скрипты, построенные на опыте конкретной компании. Проанализируйте, какие сценарии менеджеров приносят больше сделок – и выделите их в отдельный список. 

ШАГ 2. МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Второй этап подготовки скриптов – тестирование успешных сценариев на всех сотрудниках отдела продаж.  Задача компании – выделить отдельный скрипт для каждого из продуктов. Количество продуктов = количество скриптов. 

Следите, чтобы сценарии придерживались единой логики. Правильный разговор менеджера состоит из пяти этапов: установление контакта, выявление потребностей, презентация решения, работа с возражениями, закрытие сделки. 

ШАГ 3. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА СО СКРИПТОМ 

Обеспечьте вариативность скриптов. Создайте перечень проблем клиента, которые решаются с помощью продукта. Укажите в скриптах список возможных возражений клиента – и руководство по их закрытию, постоянно тестируйте и улучшайте сценарии.

Помните: 80% времени менеджер задает вопросы и только 20% – презентует продукт. 

ШАГ 4. ОБРАБОТКА ВОЗРАЖЕНИЙ 

На каждом из этапов переговоров клиент сомневается – и это нормально. Зная барьеры на пути к совершению покупки, менеджер может быстро их нивелировать. 

5 универсальных типов клиентских возражений:

  • Не заинтересован.
  • Дорого.
  • Уже использую аналогичный продукт.
  • Сегодня эта проблема не в приоритете.
  • Подумаю. 

Эти советы помогут вам подтянуть эффективность взаимодействия с клиентами, однако это только малая часть возможностей, которые может для вас открыть правильная коммуникация. Учитесь побеждать в любых спорах, убеждать партнеров и читать невербальные реакции собеседника 29 сентября на практикуме «Эффективные переговоры» от Школы системного бизнеса «Бизнес-Конструктор». 

Это ваш шанс повысить доходность бизнеса.

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