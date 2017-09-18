Обвинение просит для крымского журналиста Семены три года условно

Прокурор потребовала запретить Семене заниматься журналистикой в течение трех лет

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму требует для украинского журналиста Николая Семены три года лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Александра Попкова.

"Подконтрольный России Железнодорожный суд в Симферополе в понедельник запросил для крымского журналиста Николая Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года", - говорится в сообщении.

Прокурор Светлана Будинская также требовала запретить Семене заниматься журналистикой в течение трех лет.

По версии обвинения, в статье о блокаде аннексированного Крыма, опубликованной в 2016 году на сайте "Крым.Реалии", журналист якобы призывал к нарушению территориальной целостности России.

Семена не признает вину и заявляет, что реализовывал свое право на свободное выражение мнения.

США, Евросоюз, правозащитные и международные журналистские организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семены и освободить его. В августе журналиста заочно наградили в Киеве Знаком народного уважения.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.