Под зданием суда, где вынесли оправдательный приговор фигурантам дела 2 мая в Одессе, произошли столкновения.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, опубликовав видео в Facebook.

На видео можно заметить, как бойцы Нацгвардии стоят "стенкой" под судом, а активисты пытаются прорваться в здание суда.

Активист комментирует, что слезоточивый газ якобы распыляют только правоохранители.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых – 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО. Еще один фигурант – Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.