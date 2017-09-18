Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО

На Донбассе с начала понедельника, 18 сентября, российско-оккупационные войска семь раз открывали огонь по украинским позициям, двое бойцов получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Приморском направлении российские оккупанты дважды обстреляли из гранатометов опорные пункты Вооруженных сил Украины у Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новомихайловки.
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Из этого же оружия на Донецком направлении противник открывал огонь в районе Авдеевской промзоны. А около 12 часов во время обстрела из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого получили ранения двое военных ВСУ.
В штабе АТО добавили, что на большую часть обстрелов украинские военные отвечали плотным огнем.
Напомним, Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе.