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Главная » Страна » В МинВОТ посчитали количество иностранных кораблей, зашедших в Крым в августе

В МинВОТ посчитали количество иностранных кораблей, зашедших в Крым в августе

В МинВОТ посчитали количество иностранных кораблей, зашедших в Крым в августе
Фото: РИА Новости

Кроме РФ, это были суда из Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморских островов и Танзании

18.09.17 29
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В августе зафиксировали 34 грузовых судна, которые незаконно заходили в порты аннексированного Крыма.

Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В целом этими судами осуществлено 77 заходов в порты Керчь и Севастополь. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 11 – под флагами других государств (Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские острова, Танзания)", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в июле количество иностранных нарушителей в портах и терминалах оккупированного Крыма составляло 597 судов. Они прибывали с Мальты, Италии, Сингапура, Панамы, Танзании, Турции, Болгарии, Китая, Молдовы, Камбоджи, Либерии, Каймановых островов, Сьерра-Леоне, Маршалловых островов и островов Кука.

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, рассматривается как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины", – напомнили в пресс-служба.

Отмечается, что за такие правонарушения ответственность, в том числе уголовная, будет возложена на судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Напомним, Кучма не верит в возвращение Крыма Украине в 2018 году.

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