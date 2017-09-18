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Главная » Страна » В Киеве горели Быковнянские могилы

В Киеве горели Быковнянские могилы

В Киеве горели Быковнянские могилы
Иллюстративное фото

Причина пожара устанавливается

18.09.17 1176
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В столице, в понедельник, 18 сентября, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" произошел пожар.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, на территории заповедника загорелся травяной настил. Площадь возгорания составила 3 га. 

Огонь удалось полностью ликвидировать после шести часов тушения. Всего было привлечено 12 человек личного состава и три единицы основной пожарно-спасательной техники. 

Причина возникновения пожара устанавливается. 

Напомним, на Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения.

 

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