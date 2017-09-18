В Киеве горели Быковнянские могилы

В столице, в понедельник, 18 сентября, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" произошел пожар.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, на территории заповедника загорелся травяной настил. Площадь возгорания составила 3 га.
Огонь удалось полностью ликвидировать после шести часов тушения. Всего было привлечено 12 человек личного состава и три единицы основной пожарно-спасательной техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, на Киевщине загорелся пассажирский поезд во время движения.