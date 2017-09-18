В столкновениях после суда "по делу 2 мая" пострадали до 20 правоохранителей

Никто из гражданских лиц не обращался за медицинской помощью

В результате столкновений полиции с протестующими под зданием суда в Черноморске, где были оправданы фигуранты "дела 2 мая", пострадали минимум 20 правоохранителей.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Как отметил Форостяк, после беспорядков под зданием суда никто из гражданских лиц не обращался за медицинской помощью. Пострадавшие правоохранители получили ранения различной степени тяжести.

"Ситуацию стабилизировали, все спокойно. Есть открытое по факту этих столкновений уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство"). В отношении гражданских лиц не имеем сведений, чтобы кто-то обращался за медицинской помощью. По правоохранителям - как минимум 20 правоохранителей получили телесные повреждения различной важности", - заявил он.

Напомним, потасовки у здания Ильичевского суда Черноморска начались после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из здания суда. Сразу после его завершения двое из оправданных фигурантов уголовного дела - Сергей Долженков и Евгений Мефедов - были задержаны за сепаратизм.