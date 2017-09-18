Порошенко заявил, что дело Чийгоза – его президентское дело

Глава Украины отметил, что сделает все для освобождения политических заключенных

Украина будет бороться за освобождение всех политических заключенных граждан Украины, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с лидерами украинской общины и представителями крымскотатарских организаций в Нью-Йорке 18 сентября.

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"Дело арестованного незаконным путем и брошенного за решетку политического узника Чийгоза – это мое президентское дело", – цитирует Интерфакс - Украина главу государства.

Он отметил, что Украина сделает все для освобождения политических заключенных.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, подконтрольный Кремлю верховный суд аннексированного Крыма приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза до 8 лет лишения свободы.