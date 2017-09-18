Украинских снайперов будут обучать западные спецы

Это будет первая миссия британских военных, которую они проведут на территории нашей страны

Британские и канадские военные инструкторы начнут совместное обучение военнослужащих Украины со следующего года.

Об этом, как сообщает ТАСС, в понедельник заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

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"Мы усилим наше военное сотрудничество в Восточной Европе - сказал она. Мы достигли соглашения о принятии конкретных шагов в этом направлении путем совместного обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины с начала будущего года". Мэй добавила, что это будет первая миссия британских военных, которую они проведут с коллегами из другой страны на территории Украины. Премьер уточнила, что западные инструкторы, в частности, будут обучать украинских снайперов.

Напомним, уникальную крупнокалиберную винтовку создали в Харькове.